Lazio, Salas ricorda la Supercoppa Europea: "Una serata indimenticabile" - VIDEO

Era il 27 agosto del 1999, la Lazio alzava al cielo il secondo trofeo europeo della sua storia: la Supercoppa Europea. Momenti indelebili quelli della notte di Montecarlo, soprattutto per Marcelo Salas, autore del gol decisivo. E proprio El Matador, ci ha tenuto a lasciare ai tifosi laziali un video messaggio per ricordare quella giornata: "Volevo salutarvi in questo giorno importante per la società, tanti anni fa abbiamo vinto la Supercoppa Europea a Montecarlo contro il Manchester United. Per me è stata una serata bellissima, un momento molto importante della mia carriera. Vi mando un forte abbraccio, forza Lazio e ci vediamo presto", le sue parole ai profili social ufficiali della Lazio. Poi ai microfoni di Agenzia Ufficiale biancoceleste: "Entrai al posto dell'infortunato Simone Inzaghi, al quale mando un grande abbraccio, così ebbi la fortuna di entrare e segnare questo gol che ci ha permesso di vincere la Supercoppa. Sono molto contento di questo, ho sempre sentito l'affetto di tutti i tifosi biancocelesti a Roma. Un grande abbraccio a tutti, spero di vedervi presto. E sempre forza Lazio".