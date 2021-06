Lazio - Sarri, Pedullà: "Un martedì che può diventare interessante..."

L'ambiente Lazio è in fermento e in trepidante attesa che arrivi l'ufficialità della firma di Maurizio Sarri. Da giorni, ogni giorno, sembra essere quello buono, le parti sembrano aver ormai trovato la quadra sulle questioni tattiche così come su quelle economiche, manca solo l'ultimo tassello. Un piccolo indizio in tal senso è arrivato dal giornalista Alfredo Pedullà che dall'inizio ha seguito da vicino la vicenda. "Oggi è un martedì che, alla fine, può diventare interessante", sarà questo il giorno decisivo? Lo scopriremo presto.

Oggi è un martedì che, alla fine, può diventare interessante 🤔 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 8, 2021

