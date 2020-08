Lazio, sei maglie e un solo padrone: altro record per Immobile

Ciro Immobile continua a collezionare record. Il bomber della Lazio ha chiuso la stagione vincendo la Scarpa d'Oro e la classifica dei marcatori. Non contento, il bomber di Torre Annunziata ha anche eguagliato il record di reti in una singola stagione del campionato italiana stabilito da Higuain ai tempi del Napoli. Trentasei centri sono un bottino importantissimo per il numero 17 delle aquile che ha anche all'attivo un altro primato. Immobile, infatti, è l'unico componente della rosa di Simone Inzaghi ad aver trovato la rete con tutte le sei maglie indossate in stagione. Ha iniziato a Marassi con la Samp con la maglia away (la bianca per intenderci), per poi ripetersi a Ferrara con la Spal con indosso la maglia blu (terza divisa della stagione 2019/20). La prima rete con la maglia home (la celeste classica) è arrivata contro il Parma all'Olimpico. Indimenticabile è stato il centro firmato nel match vinto contro il Napoli nel giorno dell'esordio del completo celebrativo per i 120 anni di storia (la maglia celeste con la banda nera). Nelle ultime due giornate, poi, Immobile ha bagnato con il gol anche le due nuove maglie per la prossima stagione. Con il Brescia è arrivata la firma con la nuova maglia home, con il Napoli invece la firma storica con la nuova third (blu).

