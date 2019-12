Lazio, shopping di fine anno per Bastos: l'angolano "beccato" da Zara - FT

Giornata di shopping per Quissanga Bastos, alla ricerca di un vestito su misura per la Supercoppa vinta in Arabia Saudita. Con questo freddo e l'escursione termica corrente tra Roma e Riyad, non sia mai che poi si ammali. L'angolano, sorridente e di buonissimo umore, è stato infatti “paparazzato” da Zara al Centro Commerciale Porta di Roma. Non sono mancate le foto con qualche tifoso, poi gli auguri di un buon e felice anno nuovo. Con due trofei alle spalle, aspettarsi un 2020 ancor più denso di vittorie sarà difficile. Una missione alla quale Bastos e la sua Lazio vorranno farsi trovare preparati: alzando l'asticella e puntando in alto. Intanto, però, guai a debilitare l'ultima scintillante Supercoppa alzata al cielo.

GLOBE SOCCER AWARDS: TARE TRA I 5 MIGLIOR DS DELL'ANNO

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ESPANYOL VUOLE JONY

TORNA ALLA HOMEPAGE