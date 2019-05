Lazio, Spalletti mostra la collezione di maglie: c'è anche un ex biancoceleste - FOTO

Spalletti potrebbe lasciare l'Inter dopo aver centrato due volte consecutive la Champions League. Lo scorso anno, a discapito della Lazio. Con un post su Instagram ha ringraziato i suoi giocatori mostrando una personalissima bacheca in cui ha collezionato con gli anni le maglie di diversi giocatori. Sebbene con i colori biancocelesti il mister toscano non abbia mai avuto un gran feeling, avendo allenato per diversi anni la Roma, è possibile scorgere tra i suoi cimeli anche la divisa di un ex biancoceleste. Si tratta di Giannichedda, che ha indossato l'aquila sul petto dal 2001 al 2005. La sua maglia staziona in mezzo a nomi importanti: Rooney, Messi, Fabregas. Insomma, Spalletti si porta dietro anche un po' di Lazio. Il biancoceleste colora in parte la sua collezione.

