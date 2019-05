Lazio, Romulo vicino al riscatto. L'ag.: "Presto incontrerò Tare"

LA LAZIO RISCATTA ROMULO - Un'operazione che era nell'aria. La Lazio è rimasta molto soddisfatta dall'apporto di Romulo: il suo arrivo in prestito nel mercato invernale ha dato a Inzaghi qualcosa in più di un'alternativa sulla fascia destra. Un calciatore che duttile, che ha saputo dare il cambio a Marusic nel momento del bisogno. Ed è per questo motivo che la società ha deciso di far valere l'opzione di riscatto concordata con il Genoa lo scorso gennaio: nelle casse del Grifone andranno 2 milioni di euro. Per confermare la chiusura prossima della trattativa, la nostra redazione ha contattato in esclusiva l'agente dell'italo-brasiliano, che ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ha manifestato la propria soddisfazione: "Ha fatto molto bene con la Lazio, sono contento della sua intraprendenza. Ha avuto un peso importante sia dentro che fuori dal campo, è la sua caratteristica migliore. Il riscatto? Ho parlato con Tare, a breve ci sarà un appuntamento". Un eventuale cambio in panchina non influirà sulle valutazioni: "Romulo non ha mai avuto un problema con nessuno, ha un rapporto buono con tutti. È stato molto contento della vittoria in Coppa Italia. Se Inzaghi ha influito sul riscatto? Penso che tutti si siano presi le responsabilità delle proprie scelte e delle decisioni, fa parte del lavoro". Ormai manca solo l'ufficialità, ma Romulo può già considerarsi un ex calciatore del Genoa.

Pubblicato il 27/05 alle 22:15