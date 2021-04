Lazio - Spezia, Caicedo ancora decisivo: ecco quanti punti ha regalato ai biancocelesti

Alla fine ci pensa sempre Felipe Caicedo. Nella durissima gara della Lazio contro lo Spezia l'attaccante ha segnato la rete della vittoria da calcio di rigore. Come spesso accaduto il nuemro 20 ha messo la palla in rete nei minuti finali. La metà dei gol di Caicedo in Serie A (4 su 8) è arrivata negli ultimi 10 minuti più recupero (contro Torino, Juventus, Crotone e Spezia). I gol dell’attaccante hanno portato 9 punti alla classifica della Lazio, questa la statistica riportata da Lazio Page.

