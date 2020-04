Lazio, Stendardo: "Lotito grande imprenditore. I risultati schiacciano le parole"

Botta e risposta tra le società e gli organi del calcio in questi giorni di emergenza: in ballo c'è il futuro del campionato. Anche il presidente della Lazio Lotito spesso si è schierato per dire la sua, e ai microfoni di Tuttosalernitana.com è intervenuto l'ex biancoceleste Stendardo: "Lotito è un personaggio vulcanico, un imprenditore capace. Il modello Lazio è il chiaro esempio di come sappia gestire il tutto: i risultati schiacciano le parole. In alcuni momenti i suoi modi potrebbero essere diversi, ma lui è così".

