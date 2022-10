Lazio-Sturm Graz, Marelli: “Rosso a Lazzari? Ecco perché il Var non poteva intervenire”

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio pareggia ancora contro lo Sturm Graz in una gara decisamente condizionata dalle scelte arbitrali di Stegemann. Su tutte l'espulsione di Manuel Lazzari. Negli studi di Dazn, Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha commentato così quanto successo: "Primo giallo? Sono andati l'uno contro l’altro, vanno testa contro testa. Giusto il cartellino giallo per entrambi per comportamento scorretto. Poi il fattaccio. Contrasto Lazzari-Prass. L’arbitro non ha visto nulla ed è andato a sensazione. E non si può estrarre un rosso a sensazione che cambia totalmente la partita. Non è da secondo giallo assolutamente. Lazzari ci è cascato. Sarebbe stato meglio un richiamo verbale. Poi ha ammonito Stankovic che non centrava niente. Arbitro in confusione dal primo minuto, non si è fatto rispettare. Ci sono state quattro ammonizioni per proteste e sono tantissime. Var? Non poteva utilizzarlo perché era una seconda ammonizione. Il protocollo Var non lo permette".