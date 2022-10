Lazio - Sturm, Provedel: "Due punti persi, ma le altre non corrono..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un punto soltanto per la Lazio contro lo Sturm Graz, al netto di un arbitraggio con tante ombre che ha indirizzato l'incontro. Sull'inferiorità numerica si è soffermato anche il portiere biancoceleste Ivan Provedel, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente non è una partita che si prepara quella di giocare uno in meno per buona parte del secondo tempo. Era già capitato, si prova a far del proprio meglio, peccato perché stavamo vincendo. Abbiamo preso due gol evitabili, ma è un punto che per come è andata può anche starci".

ATTACCARE SEMPRE - "La nostra è una rosa è forte, sapevamo che come qualità eravamo superiori per provare anche a vincerla, forse dovevamo essere più accorti nel difendere. La vedo come due punti persi".

COSA MANCA IN EUROPA - "I dettagli nelle piccole cose che in campo ti portano a non subire gol e a farli. Ci sta riuscendo in campionato, meno in Europa. Per fortuna stiamo tutte là, le altre non stanno correndo".