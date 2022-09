Lazio Style Channel in chiaro? Tutte le novità previste

Il canale ufficiale del club dovrebbe iniziare a trasmettere su Sky senza bisogno di abbonamenti extra. Ieri sera riunione a Formello e…

RASSEGNA STAMPA - Continuano le novità in casa Lazio. Già da domani, ma la data potrebbe slittare di qualche giorno, potrebbe arrivare un'iniziativa che i tifosi invocano da tempo. Secondo l'edizione odierna de Il Messaggero, Lazio Style Channel sbarca su Sky in chiaro. O meglio, il canale ufficiale della società biancocelesti sarà visibile all'interno del bouquet senza aggiunte o abbonamenti extra come accade oggi. Tutti i laziali potranno godersi i contenuti esclusivi, non più solo a pagamento. Gli ultimi dettagli sarebbero stati sistemati ieri sera in una riunione tenutasi a Formello con Lotito presente. Gli studi sono pronti, il responsabile della comunicazione, Roberto Rao, sta limando ogni dettaglio. La società NVP ha fornito tutto il materiale tecnico. Non rimane che attendere.