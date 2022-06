Lazio, subito feeling tra Cataldi e Marcos Antonio: l’abbraccio in Paideia - FOTO

Un abbraccio e una foto per iniziare a gettare le basi di un'intesa solida, dentro e fuori dal campo, per due ragazzi che stanno per diventare compagni di squadra e di reparto. Questa mattina in Paideia, sia Marcos Antonio che Danilo Cataldi hanno svolto le visite mediche di rito in vista della nuova stagione. Il primo, arrivato ieri dal Brasile, sta per essere ufficializzato come nuovo calciatore della Lazio, il secondo ha semplicemente anticipato i controlli. I due si sono conosciuti e hanno scattato una foto abbracciati che la società biancocelste ha prontamente pubblicato sui suoi canali social. Danilo e Marcos instaurano subito il giusto feeling e si metteranno presto a disposizione di Sarri. La mediana della Lazio è in buone mani e soprattutto in buoni piedi.