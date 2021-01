Lazio, tanti auguri a Luciano Zauri che oggi spegne 43 candeline

Giornata speciale per l'ex calciatore biancoceleste Luciano Zauri che oggi spegne 43 candeline. Il difensore ex Lazio, oggi allenatore della Primavera del Bologna, ha indossato l'aquila sul petto dal 2003 al 2013, salvo le esperienze nel mezzo tra Fiorentina e Sampdoria. Zauri è stato anche capitano della squadra dopo la cessione di Massimo Oddo quando in panchina sedeva Delio Rossi.

