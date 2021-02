Lazio, tanti auguri a Ousmane Dabo che oggi spegne 44 candeline - FOTO

Giornata speciale per l'ex biancoceleste Ousmane Dabo che oggi spegne 44 candeline. Il francese ha indossato la maglia biancoceleste in due momenti diversi della sua carriera: la prima volta nel 2003, 96 presenze (79 in campionato, 10 nelle coppe nazionali e 7 nelle competizioni europee) e 3 reti (tutte in campionato), e poi di nuovo nel 2008 fino al 2010. Con l'aquila sul petto ha vinto due Coppa Italia e una Supercoppa. La società ha quindi voluto omaggiarlo sui social con un post e un messaggio di auguri al quale Dabo ha risposto: "Grazie mille! Sempre forza Lazio!".

