Lazio, tanti auguri a Stefano Pioli che oggi spegne 55 candeline

Due stagioni speciali sulla panchina della Lazio per Stefano Pioli che spegne oggi 55 candeline. L'attuale tecnico del Milan, che sta facendo benissimo in questa stagione in rossonero, è stato il mister dei biancoceleste dal 2014 al 2016 ed è stato l'ultimo, prima di Inzaghi, a riportare i capitolini alla ribalta conquistando nel 2015 il terzo posto in campionato che valse la qualificazione ai preliminari di Champions League.

