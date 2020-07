Lazio, terzo rigore consecutivo a sfavore: tutti per fallo di mano

La Lazio e i rigori, un rapporto altalenante in questa stagione. Se 17 sono quelli concessi ai biancocelesti in tutte le competizioni quest'anno, prima del lockdown, i tiri dal dischetto sono diventati l'arma in più delle avversarie nelle ultime giornate. Con quello di oggi fischiato al Lecce, poi fallito da Mancosu, sono 3 i penalties che gli uomini di Inzaghi si sono visti concedere a sfavore nelle ultime 3 gare. Il dato interessante è che in tutti i casi è stato sanzionato un fallo di mano, rispettivamente di Immobile, Radu e Patric. Una statistica che va di pari passo con la differenza tra le tante occasione che la Lazio creava prima della sosta e quelle che concede ora ai suoi avversari.

