Lazio, tre punti da Champions: i complimenti arrivano anche dalle 'ladies' - FT

Con i tre punti ottenuti ieri sera contro il Cagliari, la Lazio vola a quota 72 in classifica, mettendo praticamente in cassaforte la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra ha festeggiato sia in campo che sui social, ma le 'ladies' non sono state da meno. Mogli e fidanzate dei calciatori hanno esultato dai rispettivi profili Instagram per il traguardo raggiunto dai biancocelesti dopo tredici anni di attesa. Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi, ha pubblicato la foto che ritrae l'intero gruppo, aggiungendo: "Ve la meritate tutta". Complimenti anche da Patricia, la compagna di Luis Alberto: "Grande Lazio". Anche Nerika, dolce metà di Bastos, ha voluto spendere un pensiero nei confronti della squadra: "Lazio in Champions League ora", e tanti applausi a completare il messaggio. La fidanzata di Milinkovic, Natalija ha mostrato ai suoi seguaci il gran gol siglato dal 'Sergente', mentre Desiré ha prima condiviso con i propri followers uno scatto del suo 'Tucu', per poi riprendere il loro cane e scrivere: "Anche lui sa che andiamo in Champions".

