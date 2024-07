Lazio, tre test prima dell’inizio del campionato: il calendario

La Lazio ha iniziato la seconda fase della preparazione a Formello, dopo il ritiro a Auronzo di Cadore, che prevede altri test con squadre estere e italiane. Dopo l’Hansa Rostock, prima amichevole in trasferta, i biancocelesti dovranno affrontare il Frosinone allo Stirpe sabato 3 agosto alle 20:45. Nei giorni successivi, ripartiranno con destinazione Inghilterra per il match col Southampton in programma mercoledì 7 agosto alle 20:30. Infine, chiuderà la pre season la sfida col Cadice, valida per il trofeo “Ramon de Carranza”. L'incontro si disputerà il 10 agosto, ma l’orario è ancora da definire.

