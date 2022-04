Lazio, tutti a lavoro: attesa per Luiz Felipe

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il giorno di riposo riprendono gli allenamenti a Formello. Seduta fissata per le 15.30, si inizierà a pensare alla trasferta con il Genoa (domenica ore 12.30). Sarri tenterà di recuperare Luiz Felipe, fermo dopo l’infortunio con l’Italia. Il suo provino prima della sfida con il Sassuolo era fallito, vedremo se in questa settimana riuscirà a tornare ad allenarsi. Tornerà Pedro dopo la squalifica. Ancora ai box Stefan Radu per la fascite plantare che ormai lo costringe fuori da tre settimane. Occhio ai diffidati: a rischio ci sono Luiz Felipe, Patric e Marusic.