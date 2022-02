Lazio, tutti in trasferta a Oporto: il dato sui biglietti

La Lazio in Portogallo non sarà affatto sola. Al do Dragao, bunker del Porto, ci saranno 804 tifosi laziali che riempiranno il settore ospiti. Come riporta la rassegna di Radiosei, la trasferta è favorita anche dall’allentamento delle misure anti-Covid. Basta il super green pass per volare in Portogallo. Dal 7 febbraio è scaduto l’obbligo di tampone per i vaccinati con terza dose. E allora tutti in partenza per una trasferta ‘come una volta’. Nessun fattore di rischio o ostilità ambientale tra i tifosi delle due squadre. Al do Dragao, in occasione della sfida contro la Roma nel 2019, sventolava una bandiera della Lazio.