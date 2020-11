Lazio - Udinese, al 10' si ferma il gioco: un minuto di applausi per Maradona

Nonostante siano passati alcuni giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona su tutti i campi di calcio, e non solo, si continua a omaggiare il Pibe de Oro. Allo stadio Olimpico la Lazio è scesa in campo con una maglia speciale dedicata all'argentino e è stato osservato anche il minuto di silenzio prima del fischio d'inizio. Al 10 minuto però un altro riconoscimento in suo onore: la gara si ferma, un minuto di applausi per lui che rimarrà per sempre una leggenda della storia del calcio.

