Lazio - Udinese, cambia un coro della Nord: ecco quale

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre sul campo dell'Olimpico va in scena Lazio - Udinese, gara fondamentale per i biancocelesti per riagguantare il quarto posto in classifica dopo la dura sconfitta della Juventus contro l'Atalanta, sugli spalti il clima è infuocato. Il popolo laziale, consapevole dell'importanza della sfida e di quanto sia necessaria una vittoria, non smette di cantare e di incitare la squadra.

Proprio per dare una maggiore forza agli uomini di Baroni e stringerli in un abbraccio che comprende tutto l'impianto, il classico coro "La Curva Nord vuole vincere" è stato cambiato in "Tutto lo stadio vuole vincere". Un modo per ribadire alla squadra quanto i tre punti siano essenziali questa sera per mantenere alto l'umore dopo la bella vittoria all'ultimo di giovedì contro il Viktoria Plzen.

