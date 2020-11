Lazio - Udinese, De Paul: "Affrontiamo una grande squadra, fondamentale fare punti"

Dopo la vittoria in Champions contro lo Zenit, la Lazio domenica alle 12:30 ospiterà l'Udinese. I friulani sono reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale di Coppa Italia contro la Fiorentina arrivata nei tempi supplementari grazie a un gol di Montiel. Ai microfoni di Udinese TV, Rodrigo De Paul ha mostrato l'intenzione di voltare pagina focalizzando già la propria attenzione alla sfida contro i biancocelesti: "Ora dobbiamo pensare al campionato. Dobbiamo concentrarci sulla Lazio in questo momento perché affrontiamo una grande squadra che si sta rialzando e sta cercando di raggiungere il suo vero livello. Noi ci proveremo perché credo che possiamo affrontarli alla pari, credo molto in questa squadra ed è fondamentale fare punti in questo momento". Poi, da argentino, un commento anche sulla tragica scomparsa di Maradona: "Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l'ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui".

