Lazio, un ex compie gli anni: il messaggio di Luis Alberto - FOTO

Giornata speciale quella di oggi per l'ex portiere della Lazio, Pepe Reina che oggi spegne 40 candeline. L'estremo difensore ha scelto di proseguire la sua carriera in Spagna, ma la distanza non sembra aver intaccato minimamente i rapporti con alcuni dei suoi ex compagni di squadra con i quali ha un legame d'amicizia profondo. Tra questi, rientra Luis Alberto. Il centrocampista ha voluto dedicargli un pensiero con una story su Instagram per fargli sentire la sua vicinanza. Questo il messaggio che accompagna lo scatto: "Ti voglio bene mio Jose". I due sono legati da un affetto sincero che spesso hanno raccontato attraverso i rispettivi profili social e non poteva essere fatta eccezione per questo giorno così importante.

