Lazio, un ex torna in città: l’incontro con Luis Alberto - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Le feste sono finite, ora la testa è tutta sulla prossima sfida contro lo Spezia. Ha ricevuto una visita speciale Luis Alberto da parte di un ex compagno di squadra con il quale si scambia spesso messaggi anche sui social. La persona in questione è Gonzalo Escalante, ora in forza al Cadice ceduto in prestito dalla Lazio. L’argentino è a casa del centrocampista e, come testimonia la sua ultima story, si è allenato insieme al biancoceleste nella sua palestra casalinga. “Allenamento ok. Un giorno in meno” recita il messaggio che accompagna lo scatto condiviso anche dallo spagnolo che, invocando il Cadice, con ironia ha aggiunto: “Portatelo via, per favore! Non ce la faccio più”.

