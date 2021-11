Lazio, Valentini: "Immobile serviva come il pane in nazionale. Polemica Lotito? Non mi è piaciuta"

L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato della Nazionale e anche di quanto accaduto nel caso Immobile: "Fallire per la seconda volta la qualificazione sarebbe un disastro anche perché abbiamo vinto un Europeo. E' una gara molto delicata anche perché quel paracadute dei playoff è diverso dal passato: prima si giocava contro una squadra sola andata e ritorno, ora ci sono dodici squadre e ne va una sola per girone. Mi auguro che Immobile torni presto in campo ma il suo infortunio toglie alla sfida Lazio - Juventus un protagonista eccezionale e toglie tantissimo allo spettacolo. Da sportivo è un danno".

SUPERLEGA - "Non sono d'accordo con questo progetto e neanche con le dichiarazioni di Chiellini, lui juventino e in carriera come prossimo dirigente della Juventus ha fatto un po' il "ruffiano" di turno. L'idea di un calcio elitario in cui non prevale il campo ma il blasone è qualcosa che non mi piace assolutamente. Il danno sarebbe poi anche per i campionati nazionali, questo sarebbe un ulteriore aggravio in calendari già fittissimi. Tra l'altro l'idea nasce dai club più indebitati del mondo".

IMMOBILE - "Mi sono fatto un'idea e non mi è piaciuta l'aggressione di Lotito alla federazione e alla Nazionale. Sono stato trent'anni in Nazionale e posso dire che si è sempre avuto il massimo rispetto della salute dei giocatori e degli interessi delle società. Proprio Sarri prima di Marsiglia - Lazio ammise che aveva un problema fisico, ha giocato 90 minuti, poi tutta la gara contro la Salernitana e arrivato a Coverciano ha segnalato un problema al ginocchio. Immobile non si è mai allenato, ha fatto piscina e dopo alcuni esami è stato mandato a casa. Purtroppo non è la prima volta che Lotito si lascia andare a considerazioni superficiali. Immobile è andato via con le lacrime agli occhi, teneva tantissimo a giocare con la Nazionale".

MONDIALE - "Al Mondiale in Qatar manca un anno, con uno stravolgimento di tutti i campionati nazionali di tutto il mondo. La federazione inglese fermerà il suo campionato sette giorni prima dell'inizio della competizione e già c'è stato uno scontro con la Fifa. L'operazione Qatar non mi è piaciuta per niente".

