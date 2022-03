Lazio - Venezia , Immobile e la fascia rossa per Wilson: la decisione della Lega

TUTTOmercatoWEB.com

Una richiesta speciale quella avanzata dalla Lazio per onorare anche in campo il suo capitano Pino Wilson, scomparso nella notte tra sabato e domenica. L'idea era quella di far scendere in campo Ciro Immobile con la fascia da capitano rossa, segno caratteristico di Wilson da giocatore. Come anticipato dall'attaccante la Lega ha accettato la richiesta avanzata dalla società: "Mi fa piacere, sono contento che la Lega abbia accettato la proposta della Lazio e ne vado orgoglioso". Lunedì tutto l'Olimpico si strimgerà nel ricordo, con il cuore e anche in campo.