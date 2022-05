Lazio - Verona, all'Olimpico la presentazione del progetto di beneficenza per i bambini della So.Spe

Fonte: S.S. Lazio

Verrà presentata stasera prima del fischio d'inizio di Lazio-Verona l'iniziativa di beneficenza voluta dal club biancoceleste in collaborazione con PlanetPay365, piattaforma per i servizi di valore aggiunto, e la onlus So.Spe di Suor Paola. Il progetto prevede per undici bambini provenienti dalle case famiglia della onlus un ticket speciale per la partecipazione ai Summer Camp 2022 della S.S.Lazio. L'obiettivo è dare la possibilità di vivere un'esperienza sportiva e di formazione a bambini e adolescenti (tra gli 8 e i 13 anni) provenienti da famiglie in difficoltà economiche e sociali. Gli undici partecipanti accompagneranno in campo i giocatori e riceveranno un facsimile del "ticket" di ingresso al soggiorno estivo.

"In tanti anni di attività con la fondazione - dichiara Suor Paola, fondatrice di So. Spe - questa è in assoluto la prima volta che riceviamo un regalo del genere. L'esperienza degli 11 bambini ai Summer Camp li arricchirà nel profondo e avrà un grande impatto sul loro sviluppo e la crescita personale. Mi auguro che questo sia il primo di molti altri progetti".

"La Lazio vuole affermare ancora i valori di solidarietà e del rispetto per la persona che da sempre fanno parte del dna biancoceleste. Vuole farlo attraverso il veicolo migliore, l’aggregazione sportiva, che ha il potere di abbattere ogni muro e difficoltà - afferma il Presidente Claudio Lotito - Buon divertimento allora alle ragazze e ai ragazzi che saranno al Summer Camp: sia per loro un’esperienza formativa, ma innanzitutto piena di serenità, nuove amicizie e spensieratezza. Il sorriso e la voglia di stare insieme: ecco ciò - conclude Lotito - che ai più giovani non va mai tolto». "Il supporto ai bambini in condizione di disagio è fondamentale per la nostra mission di "equality". Ringrazio di cuore il prezioso supporto e la collaborazione di So.Spe e della S.S. Lazio", commenta Brian Dean, Chief Executive Officer di Planet Entertainment, società proprietaria di PlanetPay365.