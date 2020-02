Lazio - Verona, Milinkovic e Radu ammoniti: salteranno il Parma

AGGIORNAMENTO - Anche Radu viene ammonito: contrasto con Borini a centrocampo. L'arbitro tira fuori il giallo, il difensore della Lazio salterà dunque la trasferta di Parma.

Lazio - Verona in campo, la sfida rivela sin da subito un grande agonismo. I biancocelesti si presentano sul rettangolo verde con diversi diffidati, uno di questi è Milinkovic. Proprio il serbo, per un contrasto di gioco a centrocampo, si vede sventolare in viso il cartellino giallo. Salterà dunque la trasferta di Parma, per poi rientrare il 16 febbraio contro l'Inter all'Olimpico.

LAZIO - VERONA, LA DIRETTA

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE