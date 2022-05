Lazio - Verona, padroni di casa favoriti, ma sarà una gara da Over: le quote

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con la rete di Milinkovic in pieno recupero in casa della Juventus, la Lazio ha centrato l'obiettivo, qualificandosi matematicamente alla prossima Europa League. L'ultima giornata di A la vede affrontare all'Olimpico il Verona di Tudor, il fischio d'inizio è fissato per sabato 21 maggio, ore 20.45. Servirà per confermare il quinto posto, migliorare le statistiche e salutare i tifosi biancocelesti. Dall'altra parte, i gialloblù avrebbero potuto iscriversi all'ultimo alla corsa europea. Tuttavia, nelle ultime due giornate contro Torino e Milan hanno subito solamente sconfitte, impantanandosi a quota 52 in classifica. Di seguito, le quote del match:

In virtù di differenti momenti di forma, ma anche del "fattore campo", i bookmaker puntano sulla vittoria della Lazio, quotata a 1.65 (il segno 1 vale 4.75). Partendo da questo presupposto, e considerando la buona propensione offensiva di entrambe le squadre, sembra opportuno mixare l'1 con l'Over 2.5. La combo che ne risulta vale 2.15 su Sisal ma raggiunge il massimo di 2.25 su Snai. Non è da escludere che i padroni di casa, forti di un Olimpico "delle grandi occasioni", s'imponga con coraggio sull'avversario, disinnescando ogni pericolo. Il No Gol, intendendo magari il Verona come la squadra che rimarrebbe a secco, vale 2.40 su Sisal. Con il forfait di Ciro Immobile, è Pedro l'indiziato speciale per mettere per primo la firma sul tabellino alla voce "marcatori": la quota è di 6.25 su LeoVegas. Occhio anche a Zaccagni, speciale ex del match: la combo 1 + gol dell'esterno vale 3.55, sempre su Snai.

Il risultato esatto consigliato è il 2-0. Non si tratta del più probabile per gli analisti, ma arriva immediatamente dopo. L'arrivo di due gol dei apdroni di casa, senza che gli ospiti vadano a segno arriva a una quota massima di 9.75. Più probabili, infine, il2-1, l'1-1 e l'1-0, tutti al di sotto della quota 9.00. Infine, è ipotizzabile che nella sfida di questa sera il risultato possa rimanere bloccato per la prima frazione di gioco, per poi ricevere una "scossa" nella ripresa, quando sarà più urgente per i biancocelesti portarsi a casa la partita. La combo parziale/finale X - 1X vale 2.60 su Sisal, 2.75 su Snai.

