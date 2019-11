Lazio - Verona rinviata per la Supercoppa: ecco quando si giocherà

Lazio - Verona, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A Tim è stata rinviata. Il match, inizialmente in programma il 22 dicembre 2019, verrà posticipato all'8 gennaio 2020 alle ore 20.45, in virtù della partita di Supercoppa Italiana che la Lazio dovrà disputare contro la Juventus. La sfida dei bianconeri a Marassi contro la Sampdoria è stata invece anticipata al 18 dicembre alle ore 18.55. Questa la decisione ufficiale della Lega.

Pubblicato il giorno 5/11/19 alle ore 7:22