Lazio, via alle vacanze di Natale: Leiva in Brasile, pausa "d'amore" per Marusic - FOTO

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 29. I giocatori della Lazio avranno qualche giorno di riposo prima di potersi focalizzare al girone di ritorno. Le foto condivise su Instagram svelano le mete scelte da alcuni di loro per le proprie vacanze. Lucas Leiva, ad esempio, ha condiviso uno scatto che lo ritrae in aeroporto in attesa del volo. Le bandiere del Brasile che l'accompagnano non lasciano dubbi sulla destinazione. Pausa d'amore per Marusic, in compagnia della sua Milica. Quest'ultima ha postato una foto con l'esterno montenegrino, per poi aggiungere lo scatto di un aereo con destinazione Istanbul. Thomas Strakosha ha scelto di trascorrere qualche momento di relax insieme alla fidanzata Esther, al fratello Dimitri e alla sua compagna. Fuga in terra parigina per Raul Moro: romanticissima la foto che lo ritrae insieme alla sua Julia sulla Tour Eiffel.

