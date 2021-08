Lazio, Vincenzo Iaquinta: “Immobile certezza al fantacalcio” - FOTO

Con la ripartenza del campionato riparte anche il Fantacalcio. Gli appassionati di calcio di dilettano nel diventare fantallenatori creando proprie squadre per sfidare quelle di altri. I dubbi su chi prendere all’asta o su chi schierare fanno parte del gioco, per Vincenzo Iaquinta non c’è alcun dubbio per l’attacco: Ciro Immobile è una certezza. A testimoniarlo una Instagram Stories di un box domande aperto proprio dall’ex campione del mondo in cui qualcuno ha chiesto “Un attaccante per il fantacalcio” e lui non ha esitato nel rispondere Ciro Immobile.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

PAIDEIA - Lazio, Basic arriva per le visite mediche - FT&VD

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Correa a un passo dall’Inter: torna di moda Zaccagni