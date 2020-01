Lazio, Wilson: "Obiettivo Champions League sempre più alla portata"

Il campionato è sempre più vivo, la Lazio non cede terreno e rimane agganciata al vertice. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "Con il Napoli c'è stato un primo tempo di studio. Nel secondo tempo i partenopei si sono più aperti, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Sul gol non so se l'errore più grave lo fa Ospina o Di Lorenzo. Importante anche il pareggio dell'Inter con l'Atalanta, ieri la Juventus ha vinto con la Roma come ci si aspettava. L'obiettivo Champions League diventa sempre più concretizzabile, mentre per quanto riguarda lo Scudetto è un bene aver recuperato due punti all'Inter".

