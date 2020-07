Lazio Women, Bianchessi: "Algoritmo poco sportivo, faremo tutto per arrivare in Serie A"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio e della squadra femminile, si è espresso sulla stagione del gruppo guidato da mister Seleman: "Abbiamo fatto un'annata bella, partendo un po' in sordina con squadra ed allenatore nuovo, io stesso ero nuovo nel mondo femminile: è stato un crescendo, e siamo arrivati secondi. Quando ci hanno bloccati eravamo avanti 2 punti rispetto alla terza in classifica, e questo algoritmo ha poco di sportivo e di meritocratico: con amarezza voltiamo pagina e ripartiamo da capo, con entusiasmo e rimboccandoci le maniche. Faremo di tutto per arrivare in Serie A".

MOVIMENTO FEMMINILE ITALIANO - "Sta crescendo, ed è giusto arrivare al professionismo nel 2022. Però dobbiamo cambiare alcune situazioni: il femminile, per sopravvivere, deve avere entrate importanti da diritti tv e sponsorizzazioni, o non farà mai il salto importante. Ad oggi è una tassa da pagare per i presidenti, non esiste mercato e gli introiti sono pochissimi. Alla lunga i mecenati possono stufarsi di mettere soldi, si dovrebbe creare un indotto perché il mercato, che oggi è minimo, cresca, con qualche entrata sugli sponsor per tamponare le spese. Una B femminile costa 300-400mila euro, la Serie A molto di più. Serve creare un brand importante, anche grazie all'abilità dei manager federali".

