Lazio Women, Catini: "Questa partita rischia di farci buttare un anno in 90'. Ma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women domani, alle ore 15.00, affronterà a Roma l'Apulia Trani: un altro passaggio fondamentale per ottenere la promozione diretta e tornare in Serie A Femminile. A 8 partite dalla fine la squadra di Catini si trova prima in classifica, tre punti sopra il Cittadella Women e quattro sopra il Napoli, tutto è ancora in gioco e la Lazio è chiamata a non fare passi falsi. Proprio il tecnico biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha presentato la sfida con tutte le insidie che porterà con sé:

"Questa gara nasconde tante insidie, c'è il rischio di gettare via in 90 minuti quanto costruito in sei mesi, ma vedo le ragazze tutti i giorni e mi sembra che questo pericolo non ci sia: si sono allenate bene tutta la settimana. Gara dopo gara, le ragazze stanno crescendo nelle prestazioni e nell'approccio mentale alla partita: pensiamo alla sfida di domenica, non alla prossima a Cittadella.

Stiamo bene, viviamo la pressione delle inseguitrici dalla terza giornata: l'abitudine di essere obbligati a vincere sempre ci ha aiutato a completare il nostro percorso di crescita. Va riconosciuto merito alle altre squadre: anche loro stanno mantenendo un passo importante.

Abbiamo lavorato nel lungo periodo per arrivare ad avere più soluzioni: questo è il momento di metterle in campo perché possono diventare armi importanti a nostro favore".