Lazio Women, D'Auria si presenta: "Mancuso è il mio esempio. Spero di..."

La Lazio Women è pronta a tornare al lavoro. Oggi la squadra si è ritrovata a Formello e domani partirà per il ritiro pre campionato che svolgerà vicino Perugia. Alla vigilia della partenza, si canali ufficiali del club, è intervenuta Federica D'Auria, difensore biancoceleste acquistato in questa sessione di mercato. Le sue parole: "Sono molto contenta di essere qui, la società è importante che penso mi permetta di crescere essendo anche io molto giovane. Ho voglia di fare e entrare in una società così importante presuppone tante responsabilità, però sono molto contenta di vestire questa maglia e di essere qui".

"Essendo una neo promossa penso sia la giusta società per inserirmi nel campionato di A, sicuramente diverso da quello di B e presuppone un allenamento e una preparazione diversa che sono pronta a affrontare con grande entusiasmo".

"L’esperienza delle mie compagne più grandi mi aiuterà a inserirmi nel gruppo e a trovarmi bene, a avere fiducia in me stessa e nelle mie potenzialità. Anche a credere nella squadra e alla stagione che possiamo fare insieme”.

“Quello che mi manca è un po’ d’esperienza non avendo mai affrontato un campionato di Serie A e quindi anche la velocità di gioco e la preparazione atletica è diversa da quella di B. L’esempio di Mancuso è quello più vicino a ciò che sto vivendo io e spero di fare bene come lei ha fatto lo scorso anno".

