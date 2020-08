Lazio Women, Emma Lipman: "Sono in un grande club. Vogliamo fare una grande stagione"

La Lazio Women si rinforza in vista della prossima stagione e tra i vari acquisti c'è anche quello del difensore Emma Lipman. l'ex Hellas Verona, AS Roma e Florentia San Gimignano, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare dei suoi primi giorni nella capitale:“Sono molto felice di essere approdata alla Lazio per me non è una sorpresa che la squadra nella passata stagione abbia registrato il miglior reparto difensivo perché ho visto l’unione della squadra anche in vista della prossima stagione. Per me è un grande piacere far parte di questo gruppo e spero di poter portare la mia esperienza e professionalità all’interno e all’esterno del campo".

CALCIO ITALIANO - "Il calcio italiano è cresciuto molto nelle ultime stagioni, anche gli appassionati sono aumentati di anno in anno e il tipo di gioco è cambiato. Mi sto adattando a questo tipo di calcio e ogni gara è sempre più competitiva, si cerca sempre fare punti anche contro le prime della classe, sono sicura che anche le squadre minori faranno di tutto per fare punti".

ITALIA - "Mi piace molto l’Italia, mi piace il cibo, il tempo e anche il vino (ride, ndr) solo nei giorni nei quali non si gioca. Mi piace anche la passione e l’emozione del popolo italiano e grazie all’esperienza inglese vorrei portare razionalità e calma quando si parla di temi calcistici. Tornare a Roma è sempre una grande opportunità, spero di poterla esplorare meglio durante questa mia esperienza".

LAZIO - "La Lazio è un grande club conosciuto in tutto il mondo e sono molto felice di giocare con questa maglia. Conosco quanto fatto nella scorsa stagione dove le ragazze erano vicine alla promozione di Serie A interrotta solo dal coronavirus. So che queste saranno le ambizioni della prossima stagione. Sono stata accolta benissimo in questi primi giorni sia dalla squadra che dallo staff, bisognerà dare il massimo per ottenere gli obiettivi prefissati. Spero di poter dare un grande contributo, insieme possiamo fare una grandissima stagione”.

