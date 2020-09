Lazio Women, Gambarotta: "Con il Cittadella uno scivolone, il riscatto con il Brescia"

Margot Gambarotta, difensore della Lazio Women è intervenuta a Lazio Style Radio dopo il pareggio per 1-1 contro il Cittadella: "Il livello si è alzato di parecchio. Riusciamo a costruire molto, ma concludiamo poco. Ora in campo dobbiamo dimostrare quanto valiamo e sabato non ci siamo riuscite. Per cattiveria, per poca concentrazione, abbiamo avuto un impatto sbagliato alla partita. Davanti avevamo il Cittadella, quando incontreremo il Como e il Ravenna avremo ulteriori difficoltà. Noi da favorite del campionato dobbiamo mettere tutto in campo".

LA COPPA ITALIA - "Ora abbiamo la gara di Coppa Italia contro il Brescia che deve dimostrare che quello con il Cittadella è stato uno scivolone. E poi anche per noi è importante per capire che le qualità le abbiamo e per le altre che non siamo quelle di sabato".

IL GRUPPO - "Mai come quest'anno si sta bene. Gli acquisti sono fortissimi dal punto di vista calcistico, ma sono anche delle ragazze molto umili, pronte ad aiutarci e a insegnarci qualcosa. Avendo una grande esperienza internazionale da loro si può soltanto imparare e poi in poco tempo hanno sposato la causa e sono diventate parte integrante del gruppo anche fuori dal campo. Dobbiamo cercare di contraccambiare la fiducia che ha dimostrato in noi il presidente Lotito".

LAZIO, MURIQI POSITIVO AL COVID-19: QUARANTENA IN TURCHIA

LAZIO - BENEVENTO, LE PAROLE DI GIANCARLO INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB