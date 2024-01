Lazio Women, gennaio intenso e decisivo: tutti gli impegni

La Lazio Women si è lasciata alle spalle un anno particolare, caratterizzato da emozioni contrastanti ma complessivamente più che positive. Le biancocelesti, dopo la promozione mancata nella passata stagione, sono ripartite più forti che mai determinate al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato sin dall’inizio: la Serie A. Non si sono mai nascoste e hanno messo in chiaro le cose sin da subito, ci credono e i risultati ottenuti in campo ne sono la prova. Hanno salutato il 2023 con un primo posto in classifica e una vittoria ottenuta in casa contro il Pavia, dando appuntamento al 2024 con l’intenzione di proseguire sulla stessa scia.

Gennaio sarà un mese decisivo per le ragazze di Grassadonia che avranno l’occasione di confrontarsi con le dirette rivali per lo scudetto. Il 7 affronteranno il San Marino, poi la Ternana. Entrambe in trasferta e alla stessa ora. La data da cerchiare in rosso è il 14, appuntamento alle 14:30 per il calcio d’inizio della sfida valida per la tredicesima giornata. Il primo scontro diretto, le umbre sono a quota 30 punti insieme alle capitoline. Il 21 sarà la volta del Ravenna Women in casa e poi, di nuovo in trasferta, ci sarà il secondo scontro diretto: il 28, sempre alle 14:30, al Tardini il Parma accoglierà Castiello e compagne.

