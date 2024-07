Lazio Women, il ds Pinzani: "Ecco chi non ci sarà il prossimo anno, ma arriverà..."

Il nuovo direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, direttamente dal ritiro delle biancocelesti, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti per presentarsi e spiegare gli obiettivi del club, le strategie di lavoro e anche sul mercato. Le sue parole: "Sono l’ultimo arrivato, sono nuovo in questo mondo e mi sono messo all’opera insieme a tutti e con l’aiuto di tutti sin da quando ho trovato l’accordo con la Lazio. Abbiamo provveduto a riconfermare alcune ragazze dello scorso anno che tanto bene hanno fatto e di parallelo abbiamo iniziato a costruire una squadra per poter ben figurare il prossimo campionato di Serie A che sarà estremamente competitivo. Sono arrivate alcune ragazze di grande valore e altre da alcune società molto importanti con le quali abbiamo iniziato subito un rapporto di lavoro e collaborazione che speriamo sia proficuo anche per i prossimi tempi. Con l’andare degli allenamenti e delle giornate abbiamo sempre di più le idee chiare su dove andare a rifinire la rosa che ha già una ventina di elementi”.

“Quando ti chiama la Lazio c’è ben poco da essere convinti. È stata una chiamata inaspettata ma bellissima del direttore Fabiani a cui mi lega una grande stima e amicizia. C’è stato un momento di pensiero e sussulto perché vengo dal mondo maschile, ma è bastato stare una mezz’oretta col direttore per capire quanta importanza la società dà a questo movimento e reparto del mondo Lazio che è complesso e articolato. È stata una risposta immediata con grande serenità, umiltà e determinazione. Mi trovo a affrontare un mondo interessante. Soprattutto, la Lazio che è la società più titolata nel tempo nel mondo femminile e da quando l’ha ripresa in mano la famiglia Lotito gli ha dato molta importanza. Stiamo costruendo un futuro molto importante”.

“Mi sto trovando bene, ho iniziato a lavorare a Formello già dalla metà di giugno. Lavorare alla Lazio è meraviglioso, il nostro centro sportivo ha un fascino particolare. Ci siamo avvicinati al ritiro che ho vissuto sin dal primo giorno, lo sto vivendo a pieno”.

“Guidi e Gothberg? Non ci saranno il prossimo anno. La seconda inizialmente avevamo pensato di tenerla con noi, ma ha deciso di rinunciare a questa opportunità. La Lazio non lega nessuno. Colpo in attacco? Cercheremo di capire qual è il profilo giusto per terminare la rosa, anche se c’è da considerare che Kajan e Le BIhain possono fare la prima punta. Noi abbiamo un allenatore estremamente preparato, mi ha impressionato per questo. Ha un suo modo di giocare e il modulo conta fino a un certo punto, conta il sacrificio. Qualcosa arriverà, ma non abbiamo fretta. Il ritiro è importante anche per capire strada facendo il profilo migliore. Piemonte? Abbiamo interagito molto. Cè stato un momento in cui nei nostri contatti sembrava di essere arrivati, le piaceva molto il progetto Lazio, ma l’Everton, con cui ha un contratto in essere, le ha garantito che il prossimo anno avrà ancora più spazio. È in una società importante, il campionato inglese è performante e molto ambito. Non ce l’abbiamo fatta, ma chi lo sà magari può arrivare qualcun altro”.

“Se provenire dal mondo maschile possa essere un punto di forza? Un punto di vista differente sicuro, così come è successo per il mister. Il calcio femminile diventa sempre più importante, noi facciamo allenatori e direttori non è specificato se degli uomini o delle donne. Se hai un’opportunità come me di andare in una società del genere e fare qualcosa di importante, io credo che questi ruoli debbano interagire”.

“La partita con la Roma vale tre punti come le altre, di derby ne ho giocati ed è evidente che siano gare particolari. La Lazio ha un programma importante perché essendo una neopromossa bisogna lavorare per mantenere la categoria, ci sono squadre attrezzatissime e dobbiamo fare il meglio possibile. Abbiamo rinforzato la rosa e lo staff che è qualificassimo e molto ampio, difficile da trovare anche in squadre maschili. Si parla di uno staff di Serie A, ma davvero. Ci tengo per questo a ringraziare la società. Andiamo a affrontare un campionato di Serie A con un’organizzazione al top”.

