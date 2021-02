Lazio Women, Morace: "Ripartiamo dalle certezze, i risultati arriveranno"

Pareggio arrivato al 93' e corsa primo posto ancora lontano: la prima di Carolina Morace sulla panchina della Lazio Women non è andata come ci si auspicava, ma comunque l'allenatrice ha tratto insegnamento da questa gara. Su Instagram ha espresso il suo rammarico e la sua voglia di migliorare ancora: "Vincere non è mai facile, ancor di più quando si gioca fuori casa contro un avversario di buon livello. Subire il gol del pareggio nel finale lascia sempre amaro in bocca, ma nel calcio può capitare. Abbiamo “perso” due punti e imparato una lezione, va bene così. Ripartiamo dalle nostre certezze e lavoriamo sui nostri difetti, senza fretta: i risultati arriveranno, ne sono convinta. Forza Lazio".