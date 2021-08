Lazio Women, per la presentazione ufficiali le biancocelesti sfileranno in passerella: i dettagli

La Lazio Women scende in passerella. La squadra allenata dalla coach Carolina Morace verrà presentata mercoledì sera alle ore 21:00 e per l'occasione le biancocelesti calcheranno la passerella come modelle. All’evento saranno presenti la Sindaca Raggi ed il Presidente Lotito.

Questo il comunicato pubblicato dalla società: “Il Calcio incontra la Moda”, questo il titolo dell’evento in programma mercoledì sera, alle ore 21:00 a Via Veneto. La manifestazione, organizzata dalla Società Sportiva Lazio in collaborazione con l’Associazione Via Veneto e patrocinata dal Comune di Roma, sarà l’occasione per presentare la squadra di calcio Lazio Women che milita da quest’anno nella Massima Serie del Campionato Femminile. Nella incantevole cornice delle Mura Aureliane, nella parte alta della storica Via, famosa in tutto il mondo per la Dolce Vita, le giovani calciatrici sfileranno infatti (insieme a modelle professioniste) indossando i capi di Moimimì, la casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali della squadra e la tenuta da viaggio per le trasferte.

Una serata aperta al pubblico, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, che inizierà con un omaggio musicale all’epopea di Via Veneto e dei suoi protagonisti negli Anni che la resero celebre perchè frequentata da attrici, attori, uomini e donne di cultura, artisti di ogni genere. Al termine della kermesse, dopo la presentazione ufficiale delle atlete guidate dalla Coach Carolina Morace, prenderanno la parola per un breve saluto la Sindaca Virginia Raggi e il Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Alla cerimonia presentata da Riccardo Celletti, speaker della Lazio, saranno presenti inoltre l’assessora Veronica Tasciotti, che ha le deleghe per lo sport, il turismo, i grandi eventi e le politiche giovanili, e ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo. Nel corso della serata si esibiranno il violinista Andrea Casta ed il chitarrista Jacopo Mastrangelo, che eseguiranno brani del loro repertorio legati allo spirito della serata".

