Lazio Women, Pittaccio: "Metto in campo tutto quello che ho per la squadra!"

Una vittoria importantissima e arrivata con tanta voglia quella di ieri della Lazio Women che ha inflitto un sonoro 0-3 all'Orobica Calcio. Protagonista di giornata Francesca Pittaccio intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sapevamo che era una gara che dovevamo portare a casa per il nostro percorso. Quando sono entrata avevo voglia di raggiungere l’obiettivo, dopo pochi minuti mi sono procurata il rigore e poi ho fatto doppietta. Stiamo cercando di raggiungere l’obiettivo che abbiamo da inizio anno. Con il nuovo coach abbiamo cambiato tipo di allenamento e si vede anche in campo, abbiamo fatto un grande lavoro sia a livello fisico che mentale. Quella striscia di pareggi che sembrava infinita ci ha permesso di reagire e di apprendere gli schemi per adattarci alle nuove situazioni. I risultati finalmente li stiamo ottenendo. Oltre i tanti gol è importante non prenderli per chiudere le gare nel modo migliore. La prossima sarà una gara fondamentale ma la affronteremo con il solo obiettivo di prendere tre punti. In questa stagione ho avuto tanti alti e bassi, ho avuto molte difficoltà date anche da alcuni infortuni. Il mio punto forte è la voglia di andare in campo e far bene mettendo a disposizione tutto quello che ho per la mia squadra".

