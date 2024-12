Lazio Women protagonista dell'iniziativa "Regalo sospeso": i dettagli dell'evento

Fonte: S.S.Lazio

Ieri a Roma, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, si è svolta l’iniziativa del “Regalo sospeso” realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con Clementoni. A effettuare la consegna dei kit “Regalo sospeso” ai bambini ospiti presso il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli: il Portavoce UNICEF Italia Andrea Iacomini, e, grazie al supporto di Finalestudio, le speciali testimonial Eleonora Goldoni, Elisabetta Oliviero, Karresmaa Kerttu, Asia Scotti calciatrici della S.S. Lazio Women.

“Quello del ‘Regalo sospeso’ è un progetto in cui crediamo molto. È un’iniziativa che moltiplica la solidarietà: ogni regalo consegnato a un bambino in Italia si trasforma aiuti per altri bambini che vivono in condizioni di emergenza in altri paesi del mondo. Un unico gesto dal valore doppio. Ringraziamo Clementoni, partner senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, Il Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli e la S.S. Lazio Women che ci ha accompagnato quest’anno a Roma” , ha dichiarato Andrea Iacomini, Portavoce UNICEF Italia.

“Crediamo da sempre che il gioco possieda un linguaggio universale che aiuta i bambini a sviluppare la loro creatività, a relazionarsi e a vivere emozioni condivise in un contesto di gioia e scoperta – ha aggiunto Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni - “Siamo quindi davvero orgogliosi di collaborare con UNICEF Italia per il quarto anno consecutivo, per donare alcuni momenti di leggerezza e speranza ai bambini che affrontano sfide difficili.”

“Da alcuni anni condividiamo con UNICEF Italia l’iniziativa del Regalo Sospeso che porta ai nostri bambini gioia e sorrisi ed è esempio di solidarietà e condivisione. Si tratta di un momento che accogliamo con immensa gratitudine”, ha proseguito il Prof. Eugenio Mercuri, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica e Direttore Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Le ragazze della S.S. Lazio Women in coro: “Siamo felici e onorate di partecipare a questa bellissima giornata. Ringraziamo UNICEF Italia, Clementoni e la S.S. Lazio. É sempre meraviglioso poter donare un po’ di speranza e un sorriso a tanti bambini e alle loro famiglie. Il calcio e lo sport più in generale, come ripete sempre il nostro Presidente Claudio Lotito, devono essere portatori e veicoli di tantissimi valori umani e sociali.”

I kit “Regalo sospeso” sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni, a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. I cofanetti sono stati illustrati dallo street artist romano Merioone e sono dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE