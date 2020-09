Lazio Women, Seleman: "Rammarico per il pari con il Cittadella. Dobbiamo migliorare"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il tecnico della Lazio Women Ashraf Seleman, ha commentato così il pareggio di sabato con il Cittadella: “C'è rabbia per il risultato. Sabato abbiamo creato tante occasione da gol, ma non abbiamo concretizzato abbastanza per quanto fatto in campo, concedendo il gol al Cittadella. Dobbiamo cambiare mentalità e chiudere prima le partite se vogliamo arrivare in Serie A. C'è stata una bellissima atmosfera al Fersini sabato, e siamo comunque soddisfatti dell'ambientamento delle nuove ragazze arrivate. Siamo comunque determinati e punteremo a vincere il campionato per andare nella massima serie”.

