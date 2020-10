Lazio Women, Seleman: "Soddisfatto del pareggio con la Riozzese. Stiamo crescendo"

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico della Lazio Women, Ashraf Seleman, ha così commentato l'ultimo pareggio ottenuto in rimonta: "Siamo soddisfatti del pareggio con la Riozzese. Abbiamo incontrato un squadra che lotterà fino alla fine con noi per andare in Serie A. Brave le ragazze che in svantaggio sono riuscite a pareggiare, non era per nulla facile. Abbiamo subito un gol bellissimo, ma rispetto alle altre gare abbiamo avuto un approccio diverso che ci ha permesso di pareggiare all'inizio del secondo tempo: stiamo migliorando molto. Domenica affronteremo il Brescia, squadra già incontrata in Coppa Italia. Rispetto alla coppa però sarà una gara diversa, gli stimoli saranno tanti Tatticamente mi aspetto una partita fisica e aggressiva, dovremo lavorare bene palleggiando molto con il pallone”.

