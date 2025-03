Lazio, Zaccagni a Sky: "Fallo? Mi sono preoccupato, ho sentito..."

Nell'immediato post partita, dopo il triplice fischio di Lazio - Viktoria Plzen, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Mattia Zaccagni per commentare il pareggio all'Olimpico e il passaggio del turno. Le parole del capitano biancoceleste: “Anche io mi sono preoccupato all’inizio, ho sentito una bella fiammata. Pensavo estraesse il rosso, ho parlato con l’arbitro e mi ha detto “intervento soft”. Che impressione mi fa rivederlo? È peggio di quello che pensavo, bruttissimo. Era rosso e non c’è bisogno di dire altro”.

“È stata una partita dura come all’andata, loro molto fisici e lottano su ogni pallone e giocano le seconde palle. l’obiettivo era centrare la qualificazione e ci siamo riusciti. Stanchezza? Il mister dice sempre così, abbiamo giocato lunedì, questa sera e domenica giochiamo alle 15. È un calendario fitto, ma siamo orgogliosi di farne parte perché era un nostro obiettivo sin da inizio stagione. Siamo in corsa in campionato e in Europa League, faccio i complimenti a tutta la squadra”.

