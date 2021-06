Lazio, Zeman: "Sarri? Bel gioco e divertimento per i tifosi". E sul confronto con Mourinho...

A margine della presentazione del libro di Ezio Luzzi, "Tutto il calcio minuto per minuto. Mondiali, olimpiadi e altre storie", Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Leggo. Il tecnico, in particolare, ha parlato prima di tutto dell'approdo di Sarri sulla panchina della Lazio: "Ha vinto uno scudetto con la Juventus, prima ancora aveva fatto grandi cose a Napoli. È un allenatore molto bravo, che ama il bel gioco e far divertire i tifosi. Dicono che mi somigli? Credo che il suo calcio, specialmente agli inizi, avesse come caratteristica un possesso palla forse esagerato. Negli ultimi tempi, però, specialmente alla Juventus, ha giocato più in verticale. Fumiamo entrambi? Penso che ora lui abbia diminuito". Infine un pronostico sulla sfida, già caldissima, tra il tecnico biancoceleste e quello della Roma, José Mourinho: "Punterei più sulla Roma in questo momento, ma sarà il campo a parlare. Spero che le romane possano farsi valere con la concorrenza delle squadre del Nord".

Italia, Mancini ha scelto il sostituto dell'infortunato Pellegrini

Lazio, piovono ancora insulti alla memoria di Paparelli: la risposta del figlio Gabriele

TORNA ALLA HOMEPAGE