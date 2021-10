Lazio, Zoff: "È un momento di assestamento, ma può iniziare a fare bene"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex allenatore e presidente della Lazio Dino Zoff ha analizzato il momento di difficoltà della squadra biancoceleste: "Non direi propriamente crisi ma momento di assestamento. Manca qualche giocatore per infortunio. È vero, ieri non è stata all'altezza però è ancora lì e ripeto un momento di assestamento col nuovo allenatore ci può stare".

LUIS ALBERTO - "Non so quale sia la condizione di Luis Alberto. È un ottimo giocatore ma il tecnico li valuta giorno per giorno. Difficoltà nel passaggio da Inzaghi a Sarri? Le difficoltà magari possono anche essere altre. Inzaghi era da tanti anni alla Lazio, ci vuole un po' di tempo ma adesso possono a iniziare a far bene".

FIORENTINA - "È una squadra brillante, a parte qualche risultato precedente. Direi che è un avversario pericoloso però certamente dipende dalla Lazio, se mette alle spalle la prestazione di Verona credo se la possa giocare".

